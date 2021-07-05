لندن – قلبت التونسية أنس جابر، تأخرها أمام البولندية إيجا سواتيك بمجموعة في ثمن نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إلى فوز بواقع 5-7، و6-1، و6-1، لتبلغ الدور ربع النهائي في إنجاز عربي تاريخي.

وقدمت النجمة التونسية، المصنفة 24 عالميا، أداء مبهرا في المجموعتين الثانية والثالثة، لتطيح باللاعبة البولندية المصنفة التاسعة على مستوى العالم، في مباراة امتدت لساعة واحدة و41 دقيقة.

وكانت المباراة تاريخية باعتبارها الأولى للاعبة تنس عربية في هذا الدور “ثمن النهائي” من ويمبلدون، إحدى ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، والتي يعتبرها البعض أهمها على الإطلاق.

وببلوغها الدور ربع النهائي، أصبحت أنس جابر ثاني لاعبة (بين الرجال والسيدات) تتأهل إلى دور الثمانية في ويمبلدون، بعد المصري إسماعيل الشافعي، الذي كان أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز في العام 1974، أي قبل 47 عاما.

وستواجه أنس جابر في ربع النهائي، البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية في البطولة، والتي تأهلت على حساب الكازاخية يلينا ريباكينا، بفوزها عليها بمجموعتين لواحدة 6-3، و4-6، و6-3.

المصدر: WTA + RT