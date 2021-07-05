ليبيا – أكد صبري الطالبي عضو الجمعية الليبية للتنمية البيئية (محلية) أن شواطئ البلاد تحتوي على أكثر من 450 نوعًا من الأسماك، بعضها مهدد بالانقراض أو الهجرة، بسبب التلوث البشري والصناعي.

الطالبي قال في تصريح لموقع “العربي الجديد”: إن أهم مظاهر التلوث التي تهدد حياة الأسماك بتكدس القمامة في شكل كثيف، وتحوّل الشواطئ إلى مكبات للنفايات الصلبة التي ترميها مصانع حكومية وخاصة معًا.

وتابع: “رصدنا العديد من هذه المظاهر، ووثقنا شهادات في شأنها تضمنت تقارير أعدتها جمعيتنا استنادًا إلى حالات ووقائع مثبتة، ورفعناها إلى السلطات ووزارة الثروة البحرية، من دون أن يحصل أي تحرك لتلافي هذا الخطر”.

وحذر من أن “عدم معالجة الحكومة مشكلات مكبات النفايات سيجعل الشواطئ هدفًا للمواطنين وشركات النظافة والمصانع لرمي النفايات الصلبة فيها، علمًا أن جهودنا منبثقة من تحركات أهلية وينقصها الكثير من الدعم للحصول على أرقام دقيقة تعزز فاعلية مواجهتنا الأضرار الناشئة وصدّها. ونعتقد، استنادًا إلى دراسات أجريناها، أن عدد أنواع الأسماك التي هاجرت بسب التلوث، أو تلك التي تواجه الانقراض يزيد عن الثلاثين، وأشهرها الفروج والمناني التي توفر شواطئ ليبيا بيئة مناسبة لنموها وتكاثرها”.

كما أضاف: “جرف البحر كميات كبيرة نافقة من أسماك الفروج والمناني بسبب التلوث، كما نفق عدد كبير منها أيضًا في بحيرات صناعية أقيمت كمزارع لتربيتها، بعدما تعرضت لإهمال كبير. والأسماك الملوثة قد تتسبب بأمراض، خصوصًا أسماك الفروج ذات القيمة الغذائية العالية، والتي اعتاد المواطنون أن يشتروها في شكل كثيف”.