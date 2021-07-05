ليبيا – قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي إن عدد الحضور في جلسة النواب اليوم الإثنين فاق 100 نائب، مؤكدًا أن النصاب مكتمل وسيتم الاستماع من خلالها إلى رئيس الحكومة عن عمله خلال الـ3 أشهر الماضية.

العرفي وفي تصريح لمنصة “فواصل” أضاف: “الميزانية قد تمرّ خلال هذه الجلسة، لو قدم الرئيس إجابات وافية حول البنود محل الطعون من الأعضاء”.

وأشار إلى أن تضمين قانون الزيادة الذي أقره مجلس النواب للمعلمين والداخلية على سُلّم أولويات البرلمان، إلا في حال قدم الرئيس خطة بديلة كما صرّح، تضمن تعديل القانون 15 الخاص بالمرتبات، وإذا لم يتمّ ذلك فسيتم تمرير القانون الصادر عن النواب إلى حين تعديله، وحينها سيلغى القانون الصادر عن النواب واستبداله بالقانون المعدل.