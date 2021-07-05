ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن عدد التطعيمات التي وصلت ليبيا حتى الآن بلغ 675 ألف جرعة من مختلف التطعيمات.

النجار وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي الإخوان المسلمين أمس الأحد، أوضح أن عدد المسجلين في المنظومة بلغ 950 ألف مواطن، 400 ألف منهم فقط تلقوا التطعيمات.

وأضاف: “4000 مواطن أجنبي يقيمون في ليبيا سجلوا في المنظومة، 2000 منهم تلقوا التطعيمات حتى الآن”.

وأكد أن 116 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل ليبيا بعد أسبوع من الآن عبر مبادرة “كوفاكس”.

ونبه إلى أن بعض مراكز العزل اضطرت لقفل أبوابها؛ بسبب عدم توفر التجهيزات والإمكانيات الكافية لديها، إلا أنه تم فتح مراكز عزل جديدة؛ لمجابهة الموجة الثالثة من الجائحة.

وأردف: “نحتاج لأسبوع آخر؛ للتأكد من تسجيل إصابات بالمتحورة الهندية في ليبيا من عدمه، ونحن بصدد إحضار المشغلات المعملية المتخصصة لذلك”.

وأشار إلى أن تسجيل إصابات بالمتحورة الهندية في تونس ومصر يجعل المركز يتوقع وصولها ليبيا، وتسجيل إصابات بها؛ ولذا تم رفع درجة الجهوزية في معظم مراكز العزل.

وأوضح أن قفل معبر وزان – ذهيبة الحدودي مع تونس جاء كإجراء احتياطي؛ بسبب تفاقم الوضع الوبائي في تونس.

النجار أكد أن الوضع الوبائي تحت المراقبة، وقد يتطلب الأمر إجراءات أكثر صرامة كإيقاف الرحلات الجوية مع تونس، وإقفال معبر رأس اجدير لمدة محدودة إذا خرج الوضع عن السيطرة.