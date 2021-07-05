الولايات المتحدة – عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض امس ، بعد قضاء ليلة هادئة في منزل عائلته في ديلاوير، لاستضافة حوالي ألف شخص على مأدبة شواء وألعاب نارية لمناسبة الرابع من يوليو.

ووفق “رويترز”، فإن بايدن سيحتفل بعيد الاستقلال الـ245 باحتفال تقليدي يتطلع إلى التعافي من جائحة كورونا، حيث ستفتح أبواب البيت الأبيض للضيوف، في أكبر حدث منذ بدء رئاسته وفي تحول حاد عن التدابير التي اتخذت بالأشهر الأخيرة.

من المتوقع أن يشمل حدث حديقة البيت الأبيض، العمال الأساسيين الذين ساعدوا في الاستجابة لـ COVID والعائلات العسكرية، وسيدلي بايدن بكلمة، كما سيكون هناك عرض للألعاب النارية مدته 17 دقيقة على كلا جانبي حوض لينكولن التذكاري.

وتصاعد الدخان المنبعث من فطائر اللحم المفروم من مشاوي الفحم في البيت الأبيض يوم السبت بينما يعد العمال الأطباق لحدث الأحد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

واعتبرت الوكالة أن الاحتفالية اليوم تمثل “جرعة لطيفة من الحنين” إلى بلد سئم من قيود كورونا والمصاعب ، وهي أعباء خفت لكنها لم تختف مع توافر اللقاحات على نطاق واسع.

وعادت علامات الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة، حيث سافر الناس وتجمعوا بدون أقنعة على الرغم من أن بايدن لم يحقق هدفه إلى حد ما في حصول البالغين في أميركا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول يوم الأحد، بينما قدرت الحكومة عدد الملقحين بحوالي 67%، حيث قاوم البعض الحصول على التطعيم.

المصدر: رويترز