ألمانيا – صرح رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم هيربرت هاينر اليوم الاثنين، بأنه يتوقع خسارة النادي 150 مليون يورو من مداخيل المباريات بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19”.

وتوقع هاينر هذه الخسائر، بعد خوض بايرن ميونخ العديد من المباريات خلف أبواب مغلقة.

وأصر هاينز خلال مؤتمر صحفي افتراضي إلى جانب الرئيس التنفيذي الجديد حارس المرمى العملاق أوليفر كان، بالرغم من هذه الخسائر على أن “طموحات (النادي) لم تنخفض”.

وسمح لبضع مئات من المشجعين فقط بحضور المباراة الأخيرة لبايرن ميونخ في الموسم الماضي، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك للمرة الأولى منذ أن ضرب الوباء ألمانيا في مارس 2020.

وينطلق الموسم الجديد للدوري اللماني “البوندسليغا” في 13 أغسطس المقبل، ويأمل مسؤولو بايرن ميونخ أن تسمح اللوائح الصحية في بافاريا لعدد محدود من المشجعين بحضور أول مباراة على أرضه ضد كولن في 21 أغسطس المقبل، على في ملعب يتسع لـ75 ألف متفرج.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الجديد أوليفر كان إنه يريد عودة المشجعين إلى المدرجات في أسرع وقت ممكن، لكن “السلامة تظل الأولوية”.

كما حدد لأوليفر كان هدف الموسم المقبل بالفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي، بقوله: “هذا هو هدفنا الكبير. لم يحدث من قبل في البطولات الأوروبية الكبرى”.

وكشف أوليفر أيضا أن النادي يجري محادثات لتمديد عقدَي لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا والجناح الدولي الفرنسي كينغسلي كومان.

وأوضح أن غوريتسكا لديه سنة أخرى في العقد، وكومان لديه عامين، لكن كلاهما “لاعبان مهمان جدا وعرضنا عليهما اقتراحات مغرية للاستمرار في بايرن ميونخ”.

واعترف أوليفر كان أن بايرن يريد تجنب العودة إلى نفس الوضع التعاقدي لمدافعه الدولي النمساوي دافيد ألابا الذي رفض التوقيع على تمديد عقده، قبل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني مجانا خلال الصيف الجاري.

المصدر: (أ ف ب)