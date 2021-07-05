ليبيا – وجه السفير البريطاني في ليبيا نيكولاس هوبتون رسالة لكل من يفكر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو تأخيرها أو إعاقة إجرائها في موعدها.

هوبتون دعا في رسالته التي وجهها خلال مقابلة إعلامية أجرتها معه قناة العربية الحدث تابعتها صحيفة المرصد هؤلاء إلى إعادة النظر فيما يفكرون به؛ لأن إجراء الانتخابات التشرعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل يمثل لحظة ينبغي فيها الاعتراف بإرادة الشعب الليبي.

وشدد هوبتون على وجوب دعم إجراء الانتخابات في التاريخ المحدد لها، حتى يتسنى للشعب الليبي أن ينعم بمستقبل مستقر وآمن وأكثر ازدهارًا، مؤكدًا في ذات السياق على وجوب تحقق ما تم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، ألا وهو مغادرة القوات الأجنبية من ليبيا من دون تأخير.

وأضاف هوبتون: إن هذا المطلب تضمنه أيضًا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، وأن على الجهات الدولية الفاعلة التي تستطيع أن تساعد في تحقيق هذا المطلب أن تضطلع بمسؤولياتها وتدعم الشعب الليبي من خلال سحب لقواتها ومقاتليها، لاسيما المرتزقة، كخطوة أولى ملحة من دون مزيد من التأخير.

وتابع هوبتون بالإشارة إلى أنه من الجدير الإشارة إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل تحمل مسؤولياته ببالغ الجدية، مثلما فعل طوال هذه العملية السياسية، من أجل دعم الشعب الليبي في مسعاه لتحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا في بلاده.