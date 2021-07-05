ليبيا – بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى تجديد الجرندي وكليفرلي التأكيد على أهمية متابعة مخرجات مؤتمر برلين 2، ومساعدة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي على استكمال المسار السياسي، وتركيز دعائم الاستقرار في ليبيا.

وتابع البيان: إن هذا يتم من خلال الإسراع في تفكيك ونزع سلاح المجموعات المسلحة وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وبما يحفظ أمنها ويفتح المجال أمام دخولها مرحلة الإعمار والبناء.