مصر – أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إيرادات القناة خلال النصف الأول من عام 2021، بلغت 3 مليارات دولار بزيادة 8.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال في تصريحات لقناة تلفزيون خاصة: “حققنا 3 مليارات دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2021 بنسبة زيادة 8.8%، وهذا يعني أننا في حال استمرينا هكذا حتى نهاية العام سنصل إلى 6 مليارات دولار”.

وأضاف: هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات إيفر غيفن التي عطلت مجرى القناة 6 أيام عندما جنحت في مارس الماضي”.

وأعلن اليوم الأحد في القاهرة عن التوصل إلى تسوية لحل مسألة التعويضات عن الأضرار المادية والاقتصادية بين الهيئة والشركة المالكة لسفينة الشحن البنمة “إيفر غيفن” بعد أشهر من الجلسات في المحاكم.

المصدر: “رويترز”