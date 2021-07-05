صربيا – أكد دوسان باياتوفيتش مدير شركة “صربيا غاز”، إنه جرى ربط القسم الصربي من خط أنابيب نقل الغاز “السيل التركي”، مع منظومة نقل الغاز الهنغارية.

وذكر أن الربط تم امس الأحد على حدود بين الدولتين.

وأضاف: “وبهذا الشكل، تم وضع نقطة النهاية في العمل الكبير الذي جرى على مدى سنوات عديدة، وتمكنت صربيا أخيرا من حل مسألة إمدادات الغاز، ليس فقط من خلال أوكرانيا بل عن طريق تركيا أيضا، بعد الآن لن يشعر أحد بالبرد في بلادنا، ولن يتغير سعر الغاز المنزلي هذا الخريف” .

في وقت سابق، صرح بياتوفيتش بأنه من المتوقع أن تصل أول شحنات من الغاز الروسي إلى هنغاريا ثم إلى أوروبا عبر تركيا وبلغاريا وصربيا، في الأول من أكتوبر.

من جانبه، وصف فرينتس سابولتش ممثل شركة FGSZ الهنغارية، ربط خطي أنابيب الغاز على الحدود بالحدث “الذهبي”، وأشار إلى أن ذلك يعني الإنجاز الوشيك للمشروع وبدء توريد الغاز.

المصدر: نوفوستي