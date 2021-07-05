ليبيا- شهد مقر المؤسسة الليبية للاستثمار عقد اجتماع بين وفد من المؤسسة وآخر برئاسة وكيل وزير خارجية اليونان للتعاون الاقتصادي “كوستاس فرانكويانيس”.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد، فقد ضم الوفد اليوناني ورئيس مجلس إدارة وكالة الاستثمار اليونانية “غريك إنتربرايز” والسفير اليوناني لدى ليبيا، الذين أتوا جميعا إلى البلاد، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات، فيما حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتابع البيان: إن هذا الاجتماع يأتي على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، إذ ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار في اليونان، مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة، لتبدي المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف البيان: إن المؤسسة الليبية للاستثمار ساعية إلى المساهمة في استجلاب الشركات اليونانية في الدخول في استثمارات داخل ليبيا، فيما شدد رئيس الوفد اليوناني على استعداد بلاده للدخول في شراكة استثمارية، مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة.

هذا واتفق الجانبان بحسب البيان على على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، لا سيما البديلة منها، للاستفادة من تجربة سابقة في هذا المجال.