ليبيا – قال مدير محطة سرت البخارية حبيب أبو قرين إن فريق الخبراء الهندي يعمل على إدخال الوحدة الأولى بقوة 350 ميغاوات على الشبكة العامة.

أبو قرين وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن نسبة الصيانة بالوحدة الأولى وصلت 60%، متوقعًا دخولها الشبكة نهاية الشهر الجاري.

وأضاف: “نسعى لإدخال الوحدة الثانية خلال 6 أشهر”. مشيرًا إلى أن فريق الخبراء الهندي حل محل الشركة الكورية المنفذة للمحطة، التي غادرت عام 2014.

أبو قرين أكد أن الشركات الكورية ما زالت ترفض الرجوع إلى ليبيا؛ بحجة عدم استقرار الوضع الأمني.