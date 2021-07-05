مدرب كوكا كولا: قمنا بالرد على كريستيانو رونالدو في الملعب وتأهلنا للدوري الممتاز

مدرب كوكا كولا: قمنا بالرد على كريستيانو رونالدو في الملعب وتأهلنا للدوري الممتاز

مصر – أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق كوكا كولا المصري أنه سعيد بالتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وصرح تامر: “قمنا بالرد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملعب وتأهلنا للممتاز، بعد رفضه لتواجد زجاجات كوكا كولا في المؤتمر الصحفي باليورو”.

وقال المدير الفني لفريق كوكاكولا خلال حواره ببرنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد”: “عندما توليت تدريب الفريق أخبرت اللاعبين بأن وضعنا بالجدول لا يليق وعملنا على معالجة الأخطاء”.

وأضاف: “تجميد مستحقات اللاعبين عدا الراتب، كان حافزا للاعبين للصعود للدوري الممتاز، كنت أطالبهم بعدم الخوف واللعب بمستواهم الطبيعي”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية