ليبيا – ثمنت المبعوثة الخاصة بالإنابة سابقًا ستيفاني وليامز جهود عضوات ملتقى الحوار السياسي اللواتي يجب عليهن رفع أصواتهن وليس إسكاتهن.

موقف ويليامز جاء في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد، وفيها كتبت: “إنه لأمر رائع أن نرى أن الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي تواصل الإمساك بزمام الأمور، واتخاذ مواقف مبدئية، والدعوة للتغيير المطلوب والعدالة والمساءلة والمصالحة”.

وتابعت وليامز: “إن عضوات ملتقى الحوار السياسي جزء لا يتجزأ من حركة أوسع في أرجاء المنطقة، تواجه بتحدٍ الديناصورات القديمة والفاسدة والرجعية وقوى الوضع الراهن، لولاكن لما تقدم الحل قيد أُنملة، لا تدعنهم الآن يغتالون الأمل”.