سويسرا – عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الكرة الجديدة الخاصة بالدور نصف النهائي والمباراة النهائية للنسخة الـ26 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ونشرت الحساب الرسمي لبطولة “يورو 2020” على موقع “تويتر” صورة للكرة الجديدة التي ستستخدم في مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية للبطولة الأوروبية، ويعتبر اللون الفضي هو الرئيسي للكرة، إضافة إلى ألوان أخرى زاهية مثل الوردي والزهري والأخضر المضيء وغيرها.

وتأهل 4 منتخبات للمربع الذهبي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، هي: إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، وإنجلترا.

وستقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة، يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

وستجمع المباراة الأولى منتخبي إيطاليا وإسبانيا، والثانية منتخبي إنجلترا والدنمارك.

أما المباراة النهائية للبطولة فستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي أيضا.

المصدر: RT