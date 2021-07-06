ليبيا – أكد قائد عملية “إيريني” العسكرية لمراقبة حظر الأسلحة الأدميرال فابيو أغوستيني استعداد أوروبا لاستئناف تدريب خفر السواحل الليبيين والبحرية الليبية.

أغوستيني أوضح في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية طالعتها صحيفة المرصد أن القدرة التشغيلية لخفر السواحل الليبيين زادت، وتم تسجيل تغيير كبير في إدارة عمليات البحث والإنقاذ ومعاملة المهاجرين غير الشرعيين، بفضل التدريب الذي تم لهم في إطار عملية “صوفيا” البحرية.

وتابع أغوستيني بالقول: إن هذا التدريب تم خلال الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2019 مؤكدًا أن “إيريني” تولي أهمية كبيرة لإدماج وحدات التدريب المخصصة لاحترام حقوق الإنسان، وقضايا النوع الاجتماعي، وحماية الفئات الضعيفة في كل نشاط تدريبي طورته “صوفيا” سابقًا بدعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أغوستيني: إنه بحلول نهاية ولاية “صوفيا” في مارس من العام 2020 تم تدريب 477 من خفر السواحل الليبيين والبحرية الليبية ممن وصلوا إلى مستوى تقني تشغيلي جيد.