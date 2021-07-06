العراق – أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق، امس عن اتفاق تعاون مع مصر لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي يشترك فيها الأردن أيضا.

وذكرت في بيان صحفي، أن “الاتفاق على إقامة مدن صناعية مشتركة، جاء خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق، وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي”.

وأضافت: “جرى الاتفاق على وضع خطة عمل محددة محددة بتوقيتات زمنية واضحة، بعد أن ناقشت مع وزير الصناعة العراقي منهل الخباز الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية”.

المصدر: RT