ليبيا – كشف عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن البرلمان سيكرر طلبه لحكومة الوحدة للمرة الاخيرة من أجل إقرار تعديلاته على مشروع قانون الميزانية العامة المقدمة إليه.

افحيمة أوضح في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” بأن تعديلات البرلمان تمثلت في تبويب الباب الثالث “باب التنمية”، وحذف الباب الخامس “باب الطوارئ”، مبينًا بأن الحكومة لم تستجب لها لأربع مرات سابقة حسب قوله.

وقال بأن البرلمان سيتجه إلى التصويت على مشروع القانون الأسبوع المقبل بتعديلاته بناء على ملاحظات اللجنة المالية، في حال عدم تلبية الحكومة مطالبه..

يشار إلى أنه مجلس النواب قد إستئنف اليوم الثلاثاء، جلسته التي بدأها أمس الإثنين، وذلك من أجل مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة.