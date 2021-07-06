اكتشاف أقدم قطعة أثرية لإنسان نياندرتال في ألمانيا

ألمانيا – أكتشف خبراء علم الإنسان في ألمانيا أقدم قطعة أثرية تدل على معرفة إنسان النياندرتال البدائي الفن التشكيلي.

ونشرت مجلة Nature Ecology & Evolution العلمية تقريرا عن القطعة الأثرية التي تمثل مجسما من عظام الأيل، عليه نقش هندسي معقد.

ويبلغ عمر القطعة نحو 51 ألف سنة، ما يعتبر أقدم نموذج للفن التشكيلي لإنسان النياندرتال، ودليلا على وجود التفكير المجرد لدى هذا الإنسان البدائي، وقدرته على صناعة قطع فنية لها معنى رمزي، وذلك قبل فترة طويلة من وصول بشر الكرومانيون إلى أوروبا الوسطى.

وتم العثور على القطعة المذكورة في كهف آينهورن بوسط ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الفترة الأخيرة كان المؤرخون وعلماء الإنسان يعتقدون أن الثقافة والفن التشكيلي والأديان والتفكير المجرد بشكل عام ظهرت قبل فترة قصيرة نسبيا لدى الإنسان العاقل (Homo Sapiens).

ولكن في السنوات الأخيرة تم العثور على آثار الفنون التي تعود إلى فترة زمنية أقدم من ذلك، حيث تبين أن الفن كان موجودا لدى الأنواع الأقدم من البشر، وخاصة لدى إنسان النياندرتال.

المصدر: تاس