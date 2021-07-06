البرازيل – حجزت البرازيل إحدى بطاقتي المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا في كرة القدم المقامة على أرضها، بفوزها بهدف نظيف على بيرو في الدور نصف النهائي، فجر اليوم الثلاثاء.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه لوكاس باكيتا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 35، بعد تمريرة من النجم نيمار.

وتسعى البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، إلى خطف لقبها العاشر في البطولة القارية.

ويلتقي منتخب “السامبا” في النهائي العشرين في تاريخه (خسر 11 مرة) السبت المقبل، مع الفائز في نصف النهائي الثاني الذي سيجمع فجر غد الأربعاء بين الأرجنتين وكولومبيا.

المصدر: وكالات