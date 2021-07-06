ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو رفقة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بزيارة تفقدية للمرافق الصحية ببلديتي ورشفانة والزاوية؛ للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة كان في استقبال الوفد عمداء بلديات ورشفانة و الزاوية، ومديرو الخدمات الصحية بالبلديات، بالإضافة إلى مديري المستشفيات.

واطلع الوفد خلال زيارته لمستشفى الزهراء، والذي يُعد المستشفى الوحيد الذي يقدم خدماته للمواطنين على سير العمل وأهم احتياجات المستشفى، وكذلك أعمال الصيانة العاجلة التي تحتاجها بعض الأقسام المتهالكة، ومنها قسم الكلى.

وزار الوفد عدة مرافق صحية بالبلدية، للنظر في أهم الاحتياجات والوقوف على عين المكان، منها مستشفى المعمورة القروي، ومستشفى الماية القروي، وإدارة الخدمات الصحية الماية ومركز الفلترة الماية.

وأجرى الوفد زيارة للمرافق الصحية ببلدية الزاوية، ومنها مستشفى بوصرة القروي المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، والذي يقدم خدمات للمواطنين بالمنطقة.

وزارة الصحة نوهت إلى أن الزيارة شملت مراكز العزل والفلترة للوقوف على مدى جهوزيتها واستعدادها لأي طارئ.

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