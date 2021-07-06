ليبيا- أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح تغيير الخطة العملياتية الخاصة بالانتخابات مع استمرارها بالعمل على أساس إجرائها في ذات الموعد المحدد.

تأكيد السايح جاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اطلعت عليها صحيفة المرصد وفيها قال:”كنا نأمل أن نستلم القاعدة الانتخابية يوم 1 يوليو ولكن هذا لم يحصل ولهذا غيرنا الخطة العملياتية لتنفيذ الانتخابات واستبقنا بعمليات أخرى مثل تحديث سجل الناخبين وعدد من العمليات التي ليس لها علاقة بالقانون”.

وأضاف السايح قائلا:”لقد غيرنا خطتنا لاستلام القانون إلى الأول من أغسطس القادم ولو استلمناها في هذا الوقت سنستطيع إجراء الانتخابات في موعدها فالقاعدة الدستورية هي أساس العملية الانتخابية ولا نستطيع أن ننتقل في أي انتخابات ما لم تكن لدينا قاعدة توافق عليها جميع الليبيين”.

وتابع السايح تصريحاته بالقول:”نأمل في الأيام أو الأسابيع القادمة أن يتفق الليبيون على القاعدة الدستورية التي تؤهل المفوضية لكي تمضي ليوم الانتخابات في موعدها فالخيارات المطروحة للقاعدة عديدة ومتنوعة وأعتقد أن الليبيين سيتفقون في نهاية المطاف”.