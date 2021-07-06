ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

اللقاء استعرض تحضيرات المفوضية العليا للانتخابات واستعدادها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين 2 وإخفاق لجنة 75 في جنيف من التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

من جانبه، هنأ كوبيتش الشعب الليبي بإعلان المفوضية العليا للانتخابات انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي بالبدء في تحديث منظومة تسجيل الناخبين وافتتح المركز الاعلامي بالمفوضية.