ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي مسألة تطورات العلاقات بين تركيا ومصر ومدى تأثر هذه العلاقات بما يجري في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل عن حسن هريدي مساعد وزير الخارجية المصري السابق قوله: إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا لم يتأثر بالخلاف السياسي بينهما على خلفية وجود القوات التركية والمرتزقة السوريين في ليبيا، الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي.

بدوره توقع الباحث المختص بالشؤون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بشير عبد الفتاح عدم تحقيق أي تقدم في العلاقات السياسية بين بلاده وتركيا، في ظل بقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منصبه، فيما قد يحدث تقارب بعد رحيله بشأن ملفات مختلفة منها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص