تصريح مقتضب من رئيس برشلونة حول مستقبل ميسي

تصريح مقتضب من رئيس برشلونة حول مستقبل ميسي

إسبانيا – صرح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، بأن كل شيء يسير على ما يرام بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني، في ظل انتهاء عقده مع “البلورغرانا”.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بشكل رسمي، يوم 30 يونيو الماضي، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، مما أثار خوف جماهير النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن لابورتا حرص على طمأنة جماهير النادي الكتالوني، عندما سئل عن مستقبل ميسي، لدى وصوله إلى النادي اليوم الثلاثاء، بقوله: “كل شيء يسير على ما يرام”.

وأوضحت الصحيفة، أن لابورتا لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الأمر، لكنه حازم بشأن استمرارية ليونيل ميسي مع برشلونة.

يذكر أن برشلونة يسعى لتخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة الحالية قبل أن يتمكن من الإعلان عن استمرار ليو ميسي.

وبات ميسي لاعبا حرا بنهاية شهر يونيو الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني، وارتبط النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما، بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

المصدر: وكالات