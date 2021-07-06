جاكرتا – وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ترحب ببدء المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإندونيسيا، حول إنشاء منطقة تجارة حرة.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم عقب محادثات في جاكرتا مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي: “لقد أكدنا عزمنا على التنويع اللاحق للتجارة، بما في ذلك من خلال توسيع تعاوننا في المنتجات التكنولوجية العالية. وكمجالات واعدة للغاية، ذكرنا مجالات الطاقة والنفط والغاز، والبنية التحتية للنقل والطيران المدني والهندسة الميكانيكية وتقنيات الكمبيوتر، والاتصالات وصناعة المنتجات الحلال”.

وتابع لافروف: “نؤيد الانعقاد العاجل للاجتماع الثالث عشر للجنة الروسية الإندونيسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني. ونحن نؤيد بشدة المفاوضات الجارية بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة”.

وشدد لافروف أيضا على أن روسيا وإندونيسيا، تعملان على وضع اتفاقية مشتركة بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وذكر لافروف أن الجانبين يتعاونان بشكل وثيق عند مناقشة هذه القضية في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.

المصدر: تاس