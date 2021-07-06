الإكوادور – أعلن وزير خارجية الإكوادور موريسيو مونتالفو عن استمرار مباحثات ثنائية بين موسكو وكيتو حول التعاون التقني العسكري المشترك بين البلدين.

وقال: “هناك محادثات… هذا هو الجانب الذي تم ذكره على وجه التحديد خلال اتصالي الهاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.

وأضاف: “هناك خط تعاون حقيقي على هذا المسار”.

وعلى صعيد آخر، أعلن خوليو برادو إسبينوسا منسق اللقاحات بوزارة الخارجية الإكوادورية والسفير السابق لدى موسكو، أن بلاده “تعتزم تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع المستويات وفي كافة المجالات”.

وأشار إلى أن قيادة الإكوادور السابقة لم تسع لتطوير العلاقات مع موسكو، وأن السلطة الحالية تنوي تغيير الوضع على هذا الصعيد، وأن “حكومة بلاده تعتبر روسيا شريكا تجاريا هاما، ولذلك فمن الضروري تحسين العلاقات الثنائية معها”.

وتابع: “يعتبر الرئيس لاسو روسيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين للإكوادور، وتمثل بالنسبة لنا سوقا هامة للغاية”.

المصدر: RT