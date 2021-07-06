إيطاليا – اعترف مدرب يوفنتوس السابق، ماوريسيو ساري، بصعوبة تدريب لاعب مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد أنه كان يعلم بإقالته مبكرا من قيادة الفريق في نهاية الموسم (20219-2020).

وقال ساري عن لاعبه السابق رونالدو، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “سبورت إيطاليا”: “إنه مثل شركة عابرة للقارات، لديه مصالح شخصية تضاهي مصالح الفريق، إنه بالتأكيد وضع تصعب إدارته”.

وأضاف: “هناك العديد من الجوانب الإيجابية لأنه رونالدو وفي نهاية العام يحقق نتائج مهمة. من الواضح أنه يمثل شيئا يمكن أن يتجاوز النادي والفريق، مع وجود الكثير من المشجعين له من الواضح أنه يتجاوز الحياة الطبيعية”.

وأوضح ساري أن بقاء رونالدو في الفترة المقبلة مع يوفنتوس يعتمد على احتياجات الفريق، قائلا: “إذا كان عليهم التوفير في مقدار الأجور عليهم الاختيار. في رأيي، التخلي عن لاعب أفضل من التخلي عن 5 أو 6 لاعبين. إن لم تكن هناك حاجة لذلك، مع رونالدو يجب تكوين فريق مناسب له”.

وأكد المدرب الإيطالي أنه لم يستطع الاحتفال بلقب الدوري الإيطالي، وقال: “بالكاد احتفلنا به. تم الاحتفال الموسم الحالي بالمركز الرابع أكثر من ذلك بكثير. ربما هذا العام كان العام المناسب للذهاب إلى يوفنتوس”.

وكشف ساري أنه بعد أسابيع قليلة من بداية الموسم (2019-2020) اجتمع مع مساعديه، وقال لهم: “إما أن نستمر في محاولة تطبيق أسلوب لعبنا وسنطرد بعد 20 أو 30 يوما، أو أن نحاول المواكبة وسنفوز بلقب الدوري الإيطالي ثم نطرد بعدها في نهاية الموسم، وهذا ما حدث”.

وحقق ماوريسيو ساري (62 عاما) لقب بطل الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في الموسم قبل الماضي، وبعدها أقيل من منصبه، وعيين مواطنه أندريا بيرلو خلفا له، وفشل الأخير في قيادة “السيدة العجوز” للاحتفاظ باللقب في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات