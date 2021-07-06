تونس – أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الحجر الصحي الشامل بكامل الجمهورية غير ممكن إطلاقا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأفاد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية إثر انتهاء الاجتماع الطارئ الذي انعقد بحضور رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وعدد من الوزراء والقيادات، بأن الاجتماع ضروري في ظل تردي الأوضاع وتضاعف أعداد المصابين بكورونا وإطلاق صيحات الفزع.

واعتبر أن المسؤولية تقتضي اليوم اتخاذ إجراءات جديدة خاصة وأن الإجراءات السابقة في المدة الأخير أثبتت أنها غير ناجعة أو غير كافية أو هي فاشلة، مؤكدا عدم إمكانية مواصلة العمل بتلك الإجراءات السابقة.

كما قال إن تونس في حالة حرب وقد خسرت معركة، لكن لا بد من الانتصار في هذه الحرب بالإمكانيات الذاتية وبالإرادة.

المصدر: الصباح نيوز