“غازبروم” لم تطلب ترانزيت غازها عبر أوكرانيا وبولندا للعام المقبل

“غازبروم” لم تطلب ترانزيت غازها عبر أوكرانيا وبولندا للعام المقبل

روسيا – أظهرت بيانات منصتي GSA Platform وRBP أن شركة “غازبروم” الروسية لن تطلب ترانزيت الغاز الذي تصدره عبر أراضي أوكرانيا وبولندا للعام المالي القادم الذي يبدأ في 1 أكتوبر.

وحسب البيانات فإن أوكرانيا طرحت في المزاد طاقاتها لضخ 9.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر أراضيها.

ولم تهتم الشركة الروسية بهذا الحجم الإضافي المطروح، علما بأن التزاماتها الأصلية تقضي بضخها 40 مليار متر مكعب في عام 2022.

وطرحت بولندا أيضا طاقات لضخ الغاز عبر أنبوب “يامال – أوروبا” الذي يمر بأراضيها، لكن “غازبروم” لم تحجزها أيضا.

وكانت الشركة الروسية قد أعلنت أنها لا تعتزم إعادة النظر في العقود الموقعة مع أوكرانيا بشأن ضخ الغاز عبر أراضيها.

المصدر: نوفوستي