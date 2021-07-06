إنجلترا – كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رفض ناديه التخلي عن رودري وفيران توريس للمشاركة مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غوارديولا إن الأندية الأخرى يجب أن تقوم بالمثل للحيلولة دون إجهاد اللاعبين.

وتم استدعاء ستة لاعبين من تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم، للفريق الأولمبي ومن بينهم ثنائي برشلونة لاعب الوسط بيدري والمدافع إيريك غارسيا، ومن المفترض انضمامهما للتدريبات في 12 يوليو تموز بعد يوم من نهائي بطولة أوروبا.

وفي الوقت الذي تملك الأندية خارج إسبانيا الحق في رفض التخلي عن لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد، فان الأندية الإسبانية ملزمة بترك لاعبيها لتمثيل بلادهم.

وقال غوارديولا لمحطة تي ف /3 الكتالونية اليوم الاثنين: “كان من المفترض أن يذهب فيران توريس ورودري إلى الأولمبياد لكنهما لن يفعلا لأنهما شاركا في بطولة أوروبا. سيكون الأمر مجهدا جدا حال المشاركة في الألعاب”.

وأضاف: “تكفي بطولة واحدة في الصيف. الأندية هي من تدفع أجور اللاعبين ويجب أن تحافظ على أصولها. جدول المباريات الحالي في غاية القسوة ويتم ابتكار بطولات ومسابقات جديدة كل يوم”.

وأشاد غوارديولا بزميله السابق في برشلونة لويس إنريكي لقيادة منتخب إسبانيا إلى الدور قبل لنهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” الذي سيواجه فيه نظيره الإيطالي، غدا الثلاثاء، على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

وقال غوارديو لا في هذا الصدد: “السعادة لا تسعني بما حققه لويس إنريكي. يستحق هذا وأكثر. أظهر الكثير من الشجاعة في قراراته”.

المصدر: رويترز