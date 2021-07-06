ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” لفرحة التجار التونسيين والمعنيين في تونس بإعادة افتتاح الحدود مع ليبيا للتبادل التجاري.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الافتتاح وإن تم تعليقه من جانب ليبيا لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا في تونس، يمثل علامة إيجابية يأمل من خلالها التجار التونسيون ومعهم المعنيين بالشأن التجاري في أن تحفز النمو الاقتصادي.

ونقل التقرير عن التاجر من بلدة بن قردان الساحلية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود الليبية جعفر بن علي ارتياحه لهذا الافتتاح، مضيفًا وهو الذي يعبر إلى ليبيا لشراء بطانيات تركية بالقول: “الآن بعد أن انتهت الحرب وفتحت الحدود أصبح الأمر أسهل بكثير، أقوم برحلة ذهابًا وإيابًا في يوم واحد.”

من جانبه قال رئيس بلدية بن قردان فتحي عبود: “كانت العواقب كارثية فإيراداتنا انخفضت للنصف في العام 2020، والآن التجار ورجال الأعمال يأملون في مستقبل أفضل”، فيما أكد التقرير عودة بيع البطانيات الملونة والستائر التركية في أسواق بن قردان، فضلًا عن الأجهزة المنزلية والإطارات من الصين أو كوريا الجنوبية.

وفيما شدد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري على سير تونس تسير على الطريق الصحيح، وأملها في أن يبقى الوضع الليبي مستقرًا. وقد حذر الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان من أن الأزمة السياسية في تونس يمكن أن تقوض الجهود التجارية للبلاد فالسلطات ليس لديها إستراتيجية لليبيا.

ترجمة المرصد – خاص