إنجلترا – قاوم السويسري روجر فيدرر سوء الأحوال الجوية في المجموعة الأولى، ليصبح أكبر لاعب سنا في عصر الاحتراف يبلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بفوزه على الإيطالي لورينتسو سونيغو.

وكان فيدرر، الذي سيكمل 40 عاما الشهر المقبل، متعادلا 5-5 في المجموعة الأولى قبل أن تسقط الأمطار ليعود اللاعبان إلى غرفة الملابس.

وبعد توقف 20 دقيقة لإغلاق سقف الملعب الرئيسي، عاد سونيغو ليرتكب خطأ مزدوجا تحت الأضواء الكاشفة ليخسر إرساله.

ومنح هذا الأمر فيدرر فرصة لفرض كلمته في باقي المباراة، ليفوز بثلاث مجموعات دون رد، تفاصلها 7-5، و6-4، و6-2.

وقال فيدرر، الذي وصل إلى دور الثمانية في ويمبلدون للمرة 18 ليعزز رقمه القياسي “لقد حدث فارق مذهل بين اللعب في الهواء وتحت السقف المغلق”.

وأضاف اللاعب السويسري المخضرم “كانت الأجواء صعبة، وبعد المجموعة الأولى شعرت أنني سيطرت على المباراة بشكل أفضل. أشعر بحماس كبير بوجودي في دور الثمانية”.

وأكمل المصنف أولا عالميا سابقا، الذي خضع لجراحتين في الركبة خلال 2020 “عندما تكون مكاني، ومع هذا العام الذي قضيته، تكون هناك الكثير من علامات الاستفهام حول موقفي. يجب أن تثبت مجددا لنفسك أنك تستطيع”.

وفي ظهوره الـ54 في دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى، ليمدد رقمه القياسي، سيلتقي بطل ويمبلدون ثماني مرات مع الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، أو البولندي هوبرت هوركاتش.

المصدر: رويترز