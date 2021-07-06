ليبيا – حققت المؤسسة الليبية للاستثمار تقدمًا جيدًا في التقييم السنوي لعام 2021 للحوكمة والاستدامة والمرونة لجهود الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا التقييم صدر في مطلع يوليو الجاري عن منظمة “غلوبال أس دبليو أف”، لتحليل مساعي الحوكمة والاستدامة والمرونة التي يبذلها المستثمرون السياديون الرائدون في العالم.

وتابع البيان: إن تقييم المؤسسة جاء بدرجة إجمالية بلغت 52% في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والمرونة، بنسبة ارتفاع بلغت 48% عن تقييمها بدرجة 4% في العام 2020، ما يرفع من تصنيفها إلى الترتيب 62 بعد أن كانت تحتل الترتيب 97 من أصل 100 صندوق سيادي رائد عالمي.

ووفقًا للبيان، فقد تناول التقييم المؤسسة الليبية للاستثمار على الجانب الإيجابي كأحد الأمثلة على الصناديق التي اتخذت خطوات إيجابية لحل الأوضاع الصعبة للغاية؛ حيث تعمل المؤسسة مع المراجعين وأصدرت تقييمًا للمحفظة وتأكدت من توافر المعلومات الكافية.