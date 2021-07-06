ليبيا – عقد مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد أمس الإثنين اجتماعًا مع مدير الادارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عددًا من النقاط، من بينها التنسيق والتشاور لتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ كافة ما يصدر من تعليمات عن وزير الداخلية.

وتناول المجتمعون سبل دعم وإسنناد دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي للجهود التي تبذلها مكونات المديرية ومراكز الشرطة في ضبط الأمن والمجاهرة به، وحماية المرافق وضبط الخارجين على القانون.

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