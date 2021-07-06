مصر تنتج أول وقود من نوعه في الشرق الأوسط (صورة)

مصر تنتج أول وقود من نوعه في الشرق الأوسط (صورة)

مصر – وقعت جامعة أسيوط المصري بروتوكولا لإنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة.

ونص البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه مع “شركة أسيوط لتكرير البترول” و”الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية”، على تبادل الخبرات العلمية والعملية والفنية في مجال زيت الجوجوبا، من حيث زيادة إنتاجه وجودته وخواصه الفيزيائية والكيميائية والصناعات القائمة عليه في مجالات الوقود الحيوي، ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية والدوائية وزيوت التشحيم.

وقال رئيس جامعة أسيوط طارق الجمال، إن الجامعة ستسهم كطرف أول بما تملكه من كليات الزراعة والصيدلة والعلوم، وما تتضمنه تلك الكليات من تخصصات تسهم بدور كبير في مجال زراعة الجوجوبا، وزيادة الإنتاجية والجودة.

ولفت الجمال إلى أن شركة أسيوط لتكرير البترول ستسهم كطرف ثان، بمعاملها المتخصصة في تحليل الزيت وإنتاج الوقود الحيوي وزيوت التشحيم، وكذلك الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية الطرف الثالث، كونها الشركة الرائدة في مجال زراعات وإكثار نبات الجوجوبا في مصر والشرق الأوسط.

المصدر: الوطن