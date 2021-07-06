ليبيا – صدر عن أعضاء مجلس النواب وعمداء ومشايخ وأعيان البلديات في المنطقة الغربية بيان بشأن ما جرى في ختام جلسات ملتقى الحوار السياسي “جنيف 2”.

البيان الذي تابعته صحيفة المرصد اشار إلى المتابعة عن كثب لما حدث من فشل ذريع في الوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشرعية في الـ24 من ديسمبر المقبل واصفا هذا بتعمد لإطالة أمد الازمة الليبية وهو ما سيحدث حالة من الفوضى في البلاد.

وأضاف البيان إن هذا الفشل سيقود إلى ازدياد حالة الانقسام وخذلان الشعب الليبي في إجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق المعلنة التي تم إعدادها خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي “جنيف 1” التي انعقدت للفترة الممتدة بين الـ13 والـ16 من يناير الماضي.

ودعا البيان مفوضية الانتخابات إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2570 الصادر في الـ14 من أبريل الماضي مع دعم جهودها لإجراء الاستحقاق الانتخابي وفق ما هو معلن عنه بالقرار السالف ذكره وفي الموعد المحدد والرجوع إلى القاعدة الدستورية السابقة.

وطالب البيان جميع الأطراف الوطنية في ليبيا بتغليب مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في إجراء الانتخابات وشق الطريق أمام العائقين لاستقرار ليبيا.