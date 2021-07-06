البرازيل – احتفل قائد المنتخب البرازيلي نيمار مع زملائه بوصول منتخب “السيليساو” إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم على حساب بيرو، بفوزه عليه بهدف وحيد فجر اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “ماتش تي في” الرياضية الروسية، على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر فيه نيمار وهو يغني مع زملائه في غرفة تغيير الملابس: “احتفل منتخب البرازيل بالوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا”.

وصنع نيمار هدف الفوز الوحيد لمنتخب بلاده، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للمباراة، بعد مجهود فردي وتمريرة رائعة لزميله لوكاس باكيتا الذي تابع الكرة في الشباك، ليصعد منتخب البرازيل إلى المباراة النهائية للنسخة الـ47 لبطولة “كوبا أمريكا” لكرة القدم، لمنتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول”، المقامة في البرازيل.

وسيكون منتخب البرازيل على موعد في النهائي، يوم السبت المقبل، مع الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الثانية التي ستجمع فجر غد الأربعاء بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

يذكر أن منتخب “السيليساو” البرازيلي، بطل العالم خمس مرات، بلغ النهائي العشرين في تاريخه، خسر فيها 11 مرة، ويبحث عن لقبه العاشر في البطولة القارية.

المصدر: وكالات