اليمن – أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أنه “ضمن عملية عسكرية واسعة، تمكن الجيش والمقاومة في اليمن من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع الحوثيين”.

وقال معمر الإرياني في “تويتر”: “ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لاستعادة محافظة البيضاء..أبطال الجيش والمقاومة يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وسط تكبيرات الأهالي وزغاريد النساء”.

وأضاف: “باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة، تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس مليشيا الحوثي الارهابية، وأبطال الجيش والمقاومة يستعيدون منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات المليشيا وسقوط عناصرها وفرار من تبقى”.

ونشر وزير الإعلام مقطع فيديو يظهر مشاهد من “تأمين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمركز مديرية الزاهر آل حميقان بعد استعادتها صباح اليوم”.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر: “البيضاء تنتصر، البيضاء تغير المعادلات العسكرية على الأرض، كل الدعم والإسناد للبيضاء، لرجالها المقاتلين الأشاوس من الجيش الوطني والمقاومة الوطنية، البيضاء تنتصر للجمهورية كعادتها، وتنتصر للوحدة لإيمانها بيمن موحد”.

وأضاف: “لنؤازر البيضاء، فمعركتها هي معركة اليمن كله”.

المصدر: RT