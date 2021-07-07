ليبيا – أدانت الخارجية التركية بشدة الاعتداء الذي طال العلم التركي أمام مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية عن المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش وتابعته صحيفة المرصد قال الأخير:”ندين بشدة العمل القبيح الذي طال علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب في طبرق خلال محادثات قانون الميزانية العامة التي عقدت يوم الـ5 من يوليو 2021 في طبرق”.

وأضاف بيلغيتش أن السفارة التركية في طرابلس قامت فور علمها بما وصفه بـ” بالاعتداء الشنيع ” بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة على مستوى وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لافتا إلى مطالبة السفارة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ما وصفته بـ”الاستفزازات” وتكرار حوادث مماثلة.

وقال بيلغيتش:”من الواضح أن هذا العمل يستهدف الأخوة التركية الليبية وهذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق غرضه أبدا والرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره”.

يشار إلى أنه قد قام عددمن المحتجين الغاضبين من التواجد العسكري التركي ومرتزقته في ليبيا بوضع العلم التركي على الأرض أمام مقر مجلس النواب وقد قامت السيارات التي تمر لدخول مقر البرلمان بالمرور على العلم وسط هتافات ضد التدخل التركي في ليبيا.