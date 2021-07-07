إنجلترا – تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم على حساب نظيره الإسباني، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تمديد المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء.

وسجل الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب فريق يوفنتوس هدف التقدم لمنتخب بلاده “الأتزوري” في الدقيقة 60، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة.

ورد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بهدف التعادل “للماتادور” بحلول الدقيقة 80 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

ونجح منتخب “الأتزوري” الإيطالي في الفوز بركلات الترجي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد أن ساد التعادل الإيجابي (1-1) الوقت الأصلي للمباراة، وانتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي.

وسيكون منتخب إيطاليا “الأتزوري – Squadra Azzurra“على موعد في المباراة النهائية للنسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، يوم الأحد المقبل، في ملعب “ويمبلي” أيضا، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي إنجلترا والدنمارك، يوم الأربعاء، في العاصمة لندن.

يذكر أن منتخب إيطاليا بطل نسخة عام 1968، نجح في التأهل إلى النهائي الرابع له على مستوى كأس أمم أوروبا، والنهائي العاشر في البطولات الكبرى (كأس أمم أوروبا، كأس العالم)، ويحمل منتخب ألمانيا الرقم القياسي بعدد مرات الوصول إلى نهائيات هاتين البطولتين بواقع 14 مرة.

المصدر: RT