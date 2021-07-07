إسرائيل – أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأربعاء، عن إبرام اتفاقية مع شركة “أحواض بناء السفن الاسرائيلية” لشراء 4 سفن عسكرية من طراز “شيلداغ” لصالح سلاح البحرية الإسرائيلية.

وتعليقا على إبرام الصفقة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن “أهمية هذه الصفقة تنعكس أمنيا وعسكريا، إذ أن السفن من طراز “شلداغ” تمكن سلاح البحرية الإسرائيلي من تحديث قدراته، الآخذة بالتطور ميدانيا، وقد شهدنا هذا خلال عملية “حارس الأسوار” ضد قطاع غزة، من خلال أداء مهماتها لحماية الحدود البحرية الإسرائيلية”.

وأضاف غانتس أن “شراء السفن من إنتاج إسرائيل يشير إلى تعزيز الصناعة الدفاعية الإسرائيلية، مؤكدا أن النظام الأمني سيستمر بدعم كافة الجهود الوطنية لدولة إسرائيل، وتشجيع محركات النمو، وأن تكون مجهزة بوسائل تساعد بالحفاظ على الأمن-جوا، برا وبحرا”.

والسفينة “شلداغ V-IN” هي سفينة استطلاع سريعة، تمتلك قدرات على المناورة وتشغيل أنظمة أسلحة من الأكثر تطورا وتقدما في العالم، يبلغ طولها 32.5 متر ووزنها 95 طنا وسرعتها 40 عقدة.

وستوفر هذه السفن، وفق موقع “إسرائيل 24” لسلاح الجو الإسرائيلي استجابة واسعة للتهديدات التي تتطور في ميدان القتال خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: إسرائيل 24