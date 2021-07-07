البيت الأبيض: أجرينا مشاورات على مستوى عال مع مسؤولين من السعودية والإمارات

البيت الأبيض: أجرينا مشاورات على مستوى عال مع مسؤولين من السعودية والإمارات

واشنطن – أكد البيت الأبيض امس إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب محادثات “أوبك” وشركائها.

وأفاد البيت الأبيض بأنه أجرى مشاورات رفيعة المستوى مع مسؤولين في السعودية والإمارات.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: “نحن متفائلون بالمشاورات الجارية بين أعضاء “أوبك” للوصول إلى اتفاق”.

وأضافت أن “الاتفاق سيعزز الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ويمكن الوثوق بها”.

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قد أعلن أنه تم قبول العرض السعودي الروسي في “أوبك +” من الجميع باستثناء الإمارات.

وفي تصريح لقناة “الشرق” السعودية، قال عبد العزيز بن سلمان: “نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج”.

وتابع: “يجب أن يكون هناك زيادة في إنتاج النفط لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف”، مضيفا: “نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها وأيضا مراعاة الدول المستهلكة”.

المصدر: وكالات