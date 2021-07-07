الأردن – أعلنت الحكومة الأردنية، الأربعاء، أن منع صادرات زراعية أردنية إلى السعودية، لا علاقة له بجودة المنتجات الأردنية، بل بمواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات تعريف المنتجات.

وأوفد وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم، لجنة فنية تضم عددا من موظفي مركز الوزارة وموظفي المركز الزراعي الحدودي “العمري” وبمشاركة الجمارك والقطاع الخاص في اللجنة من خلال نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، إلى مركز جمارك “الحديثة” لمتابعة الإجراءات مع سلطات الحجر الزراعي السعودي، والوقوف على الأسباب المعطلة لتصدير بعض الإرساليات الزراعية.

وشهد الأسبوع الماضي تعطل بعض الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن إلى السعودية، بعد تعديل بعض الإجراءات لدى الجانب السعودي، والتي تشمل شكل ووزن العبوات وعدد من الإجراءات التي لا تخص جودة وسلامة المحاصيل والمنتجات بل تخص شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

وعمل وزير الزراعة على متابعة الموضوع منذ بدايته من خلال التواصل مع وزارة الزراعة السعودية والسفير الأردني لدى السعودية وتوجيه الأقسام الفنية المختصة والتشارك مع القطاع الخاص لتسهيل دخول هذه الإرساليات.

وقال الحنيفات، إن حرص السعوديين على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات الواردة لديهم يشكل أهمية كبيرة وأيضا أهمية تحقيق كافة المواصفات للمنتجات الزراعية الأردنية لضمان استمرار وصولها لكافة الأسواق دون تعطل.

وأكد الحنيفات على سلامة وجودة المنتجات الأردنية وأن الإجراء الحالي يخص مواصفات فنية لها علاقة بأوزان وبطاقات البيان الملصقه على العبوات .

المصدر: عمون