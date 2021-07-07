ليبيا – أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية بني وليد حالة الطوارئ َ ورفع جاهزية كافة المرافق الصحية بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدينة.

الناطق الرسمي باسم إدارة الخدمات الصحية ببني وليد محمد أبوالنيران في تصريح خص به مراسل وكالة الأنباء الليبية “وال” أكد ارتفاع معدل حالات الإصابة بالفيروس إلى 80 حالة خلال هذا الأسبوع واصفًا إياه بـ”الرقم الكبير” مقارنة بالأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن هذا الازدياد في الحالات استدعى رفع حالة الطوارئ وتفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدينة.

وأضاف أن إدارة الخدمات الصحية باشرت في توزيع أجهزة التعقيم الذاتي والكمامات على مختلف الأجهزة والمؤسسات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي.

أبو النيران ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المنصوص عليها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.