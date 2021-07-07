لبنان – تحدث البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، عن “مخطط يستهدف لبنان”، معتبرا أن لبنان يقع ضحية التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الراعي عقب زيارته الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، “لا أتعجب أن يكون هناك مخطط يستهدف لبنان، فهل يجب أن نفتح الباب أو النافذة للسارق أم يجب أن نتحصن؟”.

وتوجه الراعي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالقول: “عجل بأسرع ما يمكن بتأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية وفق روح الدستور لأن لبنان يقع ضحية هذا التأخير”.

وكلف الحريري تشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه فشل حتى اليوم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة مع الأطراف السياسيين، لا سيما في ظل تأزم العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي.

المصدر: RT