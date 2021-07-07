السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في “المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة”

السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في “المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة”

السعودية – أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن “المملكة تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة”.

وقالت الوكالة إن المملكة “تجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية”.

وأضافت: “في هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها”.

وتابعت أن السعودية “تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية”.

المصدر: “واس”