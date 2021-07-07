السعودية – أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لشهر يوليو تحت برنامج صكوك الحكومة بالريال السعودي، وتحديد الإصدار بإجمالي قدره 10.412 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز: “قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031”.

وأضاف: “بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2035”.

ويأتي الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السـوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.

المصدر: “سبق”