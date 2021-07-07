ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن كل شيء يمكن أن يقبله ويصدقه العقل، لو كان متسقًا مع المنطق، والإخوان المسلمون حركة عقائدية تتخذ من الإسلام منهجًا لها، في محاولة شعوبية لتنفيذ أجندات الحركة.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن انتهاج الحزبية لتمرير أفكار الحركة يتعارض مع مفهوم الديمقراطية، التي تحدد الإطار العام للبيئة السياسية المتاحة لممارسة الأحزاب السياسية لنشاطها السياسي في الوصول للحكم أو المعارضة.

وتابع: “وهذا نشاط مدني لا يقبله الإخوان المسلمون، مما يجعل الأحزاب السياسية للإخوان غريبة على المشهد السياسي المدني، وأن قادتها عبارة عن شيوخ في حركة عقائدية تؤمن بالتوجهات الدينية ولا تؤمن بالعمل المدني، وعليه فإن هؤلاء القادة كمن يضع سرجًا مطرزًا بالذهب على ظهر حمار، فمهما كان جمال السرج لا يغير من الحمار ليصبح فرسًا”.