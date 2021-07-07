ليبيا – أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بالرغبة البلجيكية وعرض بروكسل المتضمن تعزيز العلاقات مع ليبيا.

إشادة الكوني جاءت وفق بيان صحفي صادر عن مكتب الإعلام والتواصل بالمجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بالسفير البلجيكي في ليبيا كريستوف دو باسومبير وفيه شدد الكوني على أهمية التعاون الليبي البلجيكي واستثمار كل الفرص التي من شأنها أن تساهم بخلق تنمية مكانية في الجنوب .

من جانبه أكد دو باسومبير على أهمية العلاقات الليبية البلجيكية وتطوير آفاق العلاقات المشتركة بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين من خلال تفعيل برامج التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي خاصة في مناطق الجنوب الليبي بما يسهم في استقراره.